Митинг сторонников действующей власти в центре Белграда собрал почти 50 тысяч человек

Более 47 тысяч человек приняли участие в митинге сторонников действующей власти в центре Белграда. Такие данные приводит МВД Сербии. У здания Народной скупщины перед собравшимися выступили председатель парламента Ана Брнабич и бывший премьер Милош Вучевич.

Они призвали граждан к миру и единству, независимо от политических воззрений. И заявили о недопустимости разжигания гражданской войны. Одновременно прошёл и несанкционированный митинг оппозиции. Собравшихся разделяли кордоны полиции. Оба мероприятия завершились без происшествий.