Алла Сурикова в день своего 85-летия пожелала всем добра, благополучия и любви

Всегда с улыбкой, всегда наперекор и с грандиозными планами на будущее. 85-летний юбилей отмечает сегодня Алла Сурикова. Женщина, выбравшая сложнейшую профессию режиссёра и достигшая поистине всенародной любви. "Будьте моим мужем", "Ищите женщину" и первый советский вестерн - "Человек с бульвара Капуцинов" - лишь самые известные из работ Суриковой. А ещё она сценарист, педагог, поэт и бывшая ведущая канала "ТВ Центр".

У неё - необыкновенная улыбка. Она - Королева комедии! Смех вообще имеет терапевтический эффект! Алла Сурикова об этом точно знает. Её фильмы даже рекомендуют в качестве средства от стресса и печали.

На высших режиссерских курсах Алла Сурикова училась у Данелии, Алова и Наумова. В советские времена профессия кинорежиссёр вообще считалась исключительно мужской. И Сурикову, конечно, отговаривали.

"Чем больше меня отговаривали, тем больше мне хотелось, потому что, видимо, такое еще и характер - закусив удила, идти туда, где труднее", - вспоминает она.

Ирония и юмор у Аллы Суриковой - на генетическом уровне. И любимый комедийный жанр, кажется, выбрал её сам. Благодаря её идее и настойчивости появился на свет киножурнал "Ералаш". Она сама сняла один из выпусков. Успех у зрителя вообще был с самых первых киноработ. И фразы из многих её фильмов "Суета сует", "Дети понедельника", "Ищите женщину" моментально разошлись на цитаты.

В фильмах Суриковой всегда звездная актерская компания. В картине "Будьте моим мужем" впервые работала с Андреем Мироновым. Считала - только он идеально подходит на эту роль и уговорила сниматься. А потом благодаря Суриковой вся страна вместе с Мироновым запела гимн синематографу.

Алла Сурикова тогда посягнула на мужской жанр. Вестерн "Человек с Бульвара Капуцинов" в её исполнении получился лихим, захватывающим, грустным и смешным.

"Дерзость, желание сделать то, чего не делала, желание сделать то, чего другие боятся. Ну и просто женское легкомыслие", - рассказала Алла Сурикова.

Женское легкомыслие позволило ей снять почти три десятка фильмов. Давно уже Сурикову записали в киноклассики. "Феллинишна" - пошутил кто-то про неё на кинофестивале в Италии.

"На следующий день в итальянской газете вышла статья - Сурикова считает себя дочкой Феллини - они в шутках наших не разбираются", - вспоминает Алла Сурикова.

С каналом "ТВ Центр" у Аллы Суриковой тоже было несколько проектов. "С "ТВ Центром" меня связывает долгая судьба взаимоотношений, самых тёплых. Когда-то я вела программу на "ТВ Центре" "Великая иллюзия" - с большим удовольствием. Когда-то я делала два фильма вместе с "ТВ Центром", - рассказала Алла Сурикова.

Картину "Вы не оставите меня" с Александром Балуевым и Елизаветой Боярской многие считают едва ли не лучшей у Аллы Суриковой. А фильм "Только раз" - красивая новогодняя история. Она не только кинорежиссёр - писатель, пишет стихи и прозу.

И в день юбилея она говорит вовсе не о себе. "Как "деньрожденница", как именинник, как человек, проживший, оказывается длинную жизнь - я желаю всем добра, счастья, мира, благополучия. И главное - любви. Очень нужна любовь всем. И мне тоже", - отметила Алла Сурикова.

Застать дома в день юбилея Аллу Сурикову не получится - её ждут в Туле на кинофестивале "Кино и музыка". Все влюблённые в неё - артисты, друзья и зрители. Возраст, цифры - считает Алла Сурикова - это не главное – важно, как человек сам себя ощущает.