В результате атаки украинского беспилотника в Волгограде поврежден жилой дом. От попадания осколков погиб 48-летний мирный житель. Об этом рассказал в четверг, 6 ноября, глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Как сообщается в Telegram-канале региональной администрации, в ряде районов Волгограда фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средств. От падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе.

Из соображений безопасности в ряде российских аэропортов устанавливали временные ограничения. К утру 6 ноября в аэропортах Иваново, Ярославля и Краснодара восстановлен штатный режим работы.

Украинские националисты не стесняются при выборе целей для ударов. В Белгородской области глава района чудом спаслась от дрона, который преследовал ее автомобиль во время рабочей поездки. Женщина и водитель выскочили из машины буквально за мгновение до удара.

Операторы украинских дронов расправились с собственными согражданами, которые пытались перейти линию соприкосновения и выйти к позициям российской армии. БПЛА нанесли удар по двум мирным жителям села Петропавловка, которые шли с белым флагом. Перед смертью один из мужчин успел только перекреститься.