Песков опроверг приближение мира к ядерной войне

В Кремле не считают, что в современном мире угроза ядерной войны стала более реальной, чем во время Карибского кризиса в 1962 году. Об этом рассказал в четверг, 6 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал поручение президента России Владимира Путина внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

В ответ на вопрос ТАСС, разделяют ли в Кремле мнение, что во время Карибского кризиса мир был дальше от ядерной войны, чем сейчас, Песков заявил: "Мы не стали бы приходить к таким заключениям".

Ранее американский журналист и телеведущий Такер Карлсон отмечал, что прежняя вашингтонская администрация при президенте США Джо Байдене готова была развязать ядерную войну против России. По словам Карлсона, Пентагон выяснил, что если бы Соединенные Штаты отправили ядерное оружие украинцам и позволили бы использовать его для обстрелов территории России, "вероятность ядерного обмена составила бы 50%".

При этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Политик отмечал, что мир будет создавать новые более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы.