Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске

Четыре человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с поездом в Хабаровске.

ДТП произошло на железнодорожном переезде в районе Ореховая сопка. Автобус, следовавший по маршруту №40, выехал на пути перед составом на запрещающий сигнал семафора. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Поезд перевозил уголь для нужд ТЭЦ-3.

В автобусе в момент инцидента находились четыре человека – водитель, двое взрослых и один ребенок. Все они были госпитализированы с травмами.

Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Всем оказывается медицинская помощь.

Начата доследственная проверка. Дорога в месте ДТП перекрыта, работают сотрудники Госавтоинспекции.