Онищенко назвал классы, которым нельзя сокращать летние каникулы

Тему сокращения летних каникул у школьников необходимо тщательно изучить.

Подобная инициатива влечет за собой рассмотрение вопроса учебной нагрузки и выплаты зарплаты учителям, заявил РИА Новости заместитель президента Российский академии образования Геннадий Онищенко. Кроме того, летом во многих школах проводятся ремонтные работы.

Для учеников тема сокращения летних каникул тоже неоднозначна. Для каких-то классов их можно сократить, а для каких-то – нет. Например, для учеников младших классов.

"Потому что дети в таком возрасте - для них это очень трудный период", - пояснил академик РАН.

С идеей сократить летние каникулы ранее выступила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее мнению, июнь можно сделать учебным месяцем и посвятить его творческим и практическим занятиям. Благодаря этому количество уроков в неделю в течение года уменьшится.