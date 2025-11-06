ВС России освободят город Купянск в Харьковской области в течение ближайшей недели.

Зачисткой населенного пункта занимается штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка. Бойцам осталось освободить порядка 130 зданий.

"Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение у всех боевое, задачу выполним", - сообщил РИА Новости командир штурмового отряда с позывным "Лаврик".

При этом ВСУ при этом не оставляют попыток деблокировать Купянск, отметил штурмовик.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что бойцы группировки "Запад" взяли в кольцо Купянск, окружив около пяти тысяч украинских военных.