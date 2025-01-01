Хоккеист Александр Овечкин первым забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. 900-ю шайбу прославленный спортсмен забил в домашнем матче с "Сент-Луисом" на 18 минуте второго периода. Таким образом Овечкин стал первым в истории НХЛ, кому удалось забросить такое количество шайб за время карьеры.

"Конечно, это огромная цифра, никто никогда не достигал ее в истории НХЛ, быть первым игроком, сделавшим это, - особенный момент. Приятно, что все закончилось и я смог сделать это на домашней площадке, чтобы болельщики и моя семья могли быть здесь. Это очень здорово", - приводит слова Овечкина ТАСС.

Ранее стало известно, что Александра Овечкина внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Киевский режим обвинил хоккеиста в оправдании "агрессии против Украины среди иностранной аудитории". Как утверждается на скандально известном портале, наш прославленный хоккеист участвовал в соревнованиях с целью "отбеливания репутации России".

Напомним, что в апреле 2025 года Овечкин побил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ, который принадлежал канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки.