Валерий Меладзе выступил в Санкт-Петербурге и заработал более 200 млн рублей на гастролях в США

Валерий Меладзе до недавнего времени считался одним из самых успешных и востребованных артистов на отечественной эстраде. Однако последние годы артист не дает концертов в России. Более того, вместе с женой, певицей Альбиной Джанабаевой, и тремя детьми певец перебрался жить в Испанию.

Тем временем стало известно, что Валерий Меладзе выступил в Санкт-Петербурге. Однако это не Северная столица России, а одноименный город в американском штате Флорида. На этом выступлении Валерий Меладзе заработал 270 тысяч долларов (примерно 22 миллиона рублей). А всего за американские гастроли российский певец выручил порядка трех миллионов долларов (примерно 244 миллиона рублей), сообщает SHOT.

Артист выступил в 14 городах США и дал 16 концертов. Наиболее востребован он был там, где много русскоязычной публики: это Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Нью-Йорк.

Отметим, что график Валерия Меладзе расписан аж до октября 2026 года. Вот только России в списке стран гастролей нет. Валерий Меладзе собирается спеть перед публикой в Италии, Латвии, Молдавии, Израиле, Греции, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане, Китае, Германии, Франции, Швейцарии, Словакии, Испании и Нидерландах. Однако даже в условиях строгой конфиденциальности известный артист не намерен петь в России.