Евросоюз может прекратить выдачу шенгенских мультивиз россиянам

Европейский союз намеревается прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз "в большинстве случаев". Об этом объявили в среду, 5 ноября, информированные источники.

Как пишет Politico, в случае реализации этого намерения граждане России смогут получать визы только для однократных поездок в Шенгенскую зону. Исключения могут быть сделаны только по гуманитарным соображениям или для обладателей гражданства одного из государств — членов ЕС.

Однако юридически Евросоюз не обладает полномочиями по тотальному запрету на въезд россиян — визовые вопросы остаются в компетенции отдельных государств, входящих в интеграционное объединение, указывает издание.

Тем не менее, официальный Брюссель может усложнить процесс выдачи виз гражданам России.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли слухи о том, что Италия якобы снабжает выдаваемые россиянам визы пометками о запрете на въезд в семь стран Евросоюза. Вице-президент АТОР Артур Мурадян призвал не поддаваться на "очередные страшилки" и ориентироваться на сведения, предоставляемые консульствами соответствующих стран и аккредитованными визовыми центрами.

При этом латвийские власти утверждали, что из-за обладателей шенгенских виз сталкиваются "с нелегальными нарушителями границы и актами саботажа", в том числе с "пропагандистскими попытками повлиять на общественное мнение".