Анна Семенович рассказала о разбитой жизни: "Было очень больно и страшно"

Не секрет, что Анна Семенович появилась в отечественном шоу-бизнесе, когда вынужденно завершила спортивную карьеру. Одна из самых сексапильных артисток российской сцены являлась профессиональной фигуристкой. Одно время она выступала на льду с Романом Костомаровым. Однако мечтам Анны Семенович о высших наградах не суждено было сбыться.

"Когда закрывается одна дверь, открывается другая", - именно так говорила я себе 24 года назад, когда для меня закрылась дверь на пьедестал Олимпийских игр!!! Я была профессиональной спортсменкой и спорт был всем моим миром. Но однажды этот путь закончился… Мне было очень больно и страшно, я долго не знала, чем заниматься дальше. Казалось, что жизнь разбита, и я больше никогда не найду себя", - рассказала Анна Семенович на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Однако артистка тогда взяла себя в руки и решила воплотить другую свою мечту. По словам бывшей спортсменки, она с детства хотела петь. "Я перестала жалеть себя, собрала всю волю в кулак и начала идти — шаг за шагом — навстречу своей мечте... Так я начала свой новый путь, и сегодня я пою — как всегда мечтала", - объявила популярная артистка.

Затем Анна Семенович призвала подписчиков не бояться и следовать за своими мечтами. По мнению певицы, переломный момент может открыть новые перспективы. "Не бойтесь перемен! Даже если сейчас кажется, что все рушится, возможно, это просто начало чего-то нового и прекрасного", - заключила певица.