ЕК придумала альтернативу репарационному кредиту для Киева

Еврокомиссия изучает возможность покрытия дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга Евросоюза и грантов государств, входящих в это интеграционное объединение. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Euractiv, указанные два варианта станут дополнением к так называемому репарационному кредиту, предполагающему использование замороженных в рамках санкций российских активов.

Еврокомиссия по-прежнему рассматривает репарационный кредит как наиболее вероятный вариант поддержки киевского режима. Однако бельгийские власти как держатель заблокированных активов России грозят ветировать эту схему, если другие члены ЕС не разделят с Бельгией правовые и финансовые риски.

Ранее источники рассказали, что "в ЕС все больше убеждаются, что использование 200 млрд евро замороженных активов ЦБ России — единственный жизнеспособный вариант обеспечения устойчивой финансовой поддержки Украины, так как все прочие источники финансирования истощаются".

Однако договориться по этому вопросу европейским странам не удалось. В США отмечали, что отсутствие конкретного решения Запада по замороженным российским активам и выделению за их счет кредита киевскому режиму ощутимо скажется на Украине, которая находится в полной зависимости от западных спонсоров.