Сильные магнитные бури начались на Земле: Прогноз пессимистичный

Сильные магнитные бури начались в ночь на четверг, 6 ноября, на Земле. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ученые отмечают, что геомагнитный индекс Kp находится в диапазоне от G2 до G3 — от средних до сильных бурь. Они вызваны вспышками на Солнце, которые произошли около двух-трех суток назад.

Эксперты подчеркивают, что облака плазмы выбрасываются не радиально, а в исходном смещении в сторону Земли и имеют существенно большие углы распространения и скорости, чем предполагалось при расчетах. Исходя из этих данных, Лаборатория солнечной астрономии предупреждает про "довольно пессимистичные размышления о прогнозе за завтрашний день", сообщает РИА Новости.

В октябре в Москве два дня подряд регистрировали рекордно высокое атмосферное давление — это происходило на фоне масштабной магнитной бури. В таких условиях метеозависимым людям рекомендуется соблюдать режим и принимать предписанные врачами лекарства.

Приятным следствием возмущений на Солнце становится для землян северное сияние. Это красочное явление, обычно не свойственное средним широтам, в отдельных случаях могут наблюдать и жители средней полосы России.