Этой ночью российские войска нанесли удары по тыловым объектам противника. Серия взрывов прогремела в городе Каменское - там повреждён объект инфраструктуры. Прилёты зафиксированы в Сумской области, а также в подконтрольной противником части ДНР и Херсоне. В зоне СВО националисты теряют последние оборонительные рубежи на окраинах Волчанска. А в Купянске наши штурмовые отряды ведут активные бои, зачищая город от оставшихся националистов.

Над бывшими позициями ВСУ в Волчанске развивается российский триколор. Этот флаг штурмовики водрузили накануне вечером. Сразу после того, как выбили бандеровцев из еще одного укрепрайона. Оборона Волчанска рушится на глазах. Как и вся линия ВСУ на Харьковщине. Со дня на день "отвалится" еще и Купянск. Сегодня можно уверенно говорить, что город бандеровцы практически не контролируют.

Сегодня противник с трудом цепляется за последние улицы на окраинах Купянска и Волчанска. В сумме это несколько десятков полуразрушенных зданий. Остальные территории - почти все за группировкой "Запад". И чтобы снести врага окончательно и вынудить его бежать, дивизионы ракет не жалеют.

Четко и прицельно огонь был открыт по националистам в Красноармейске. Вот на этом внедорожнике группа бандеровцев пошла на прорыв. Им говорили, что все дороги пристреляны российской артиллерией. Не поверили. Нет, сгоревший пикап с бандеровцами – это еще не самая печальная история для ВСУ в Красноармейске. Куда опаснее, что даже в союзники в Европе признают – Украина сдаст город русским в ближайшие 72 часа.

Тяжелые снаряды взламывают последние огневые точки ВСУ в городе. И еще летят в соседнюю деревню Гришино. Это резервный опорный пункт националистов. Точнее, был. Деревня, как и Димитров, и Ровное, и сам Красноармейск, оказалась внутри полностью блокированного котла. То есть выбора у противника в любом случае не осталось. Или сдаться или отсрочить смерть на сутки – другие. Третьего варианта уже точно не будет.