Западная пресса призвала Трампа не провоцировать гонку ядерных вооружений

Готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией призвал государства НАТО генсек альянса Марк Рютте. Новые ограничения в отношении нашей страны прорабатывают и в ЕС. Но пока европолитики продолжают пугать собственное население российской угрозой, западная пресса обрушилась с критикой на президента США. Призывая Дональда Трампа не провоцировать гонку ядерных вооружений.

Несмотря на то, что в западном мире есть такая привычка - во всем винить Россию - на этот раз пресса, в том числе американская, кажется, уловила посыл Москвы: "После угроз Трампа Путин предупредил, что Россия может начать ядерные испытания".

Именно слово "после" стало ключевым в заголовках зарубежных изданий. То есть журналисты российского президента поняли правильно. В случае, если Соединённые Штаты либо другие государства проведут такие испытания, то и Москва будет предпринимать адекватные ответные действия, заявил Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза.

А вот позицию американской стороны точно обозначить не может никто. Телеканал NBC News даже обратился за разъяснениями в Пентагон, но ответа не получил. То, как американская администрация умеет уклоняться от предметной реакции, отметил и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Возобновит ли подготовку к ядерным испытаниям своего вооружения Вашингтон – гадать времени нет. Тем более, когда американский лидер уже в третий раз делает одно и то же заявление.

В России ещё раз подчёркивают, что в этом вопросе важно внести ясность. Тем более, что Москва неоднократно предлагала придерживаться Договора о запрете ядерных испытаний.

"Поскольку ни одна страна не испытывает ядерное оружие, а только системы его доставки, фраза "на равной основе" может показаться миру несколько обнадеживающим разъяснением. Экспертам необходим диалог и полная ясность", - отметил Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ.

Ведь реальное тестирование ядерного заряда - это уже шаг к его применению. В Европе пока решили постоять в стороне. Генсек НАТО, рассказывающий о мощи и численности европейской и американской армий вместе взятых, попытался отшутиться, отвечая на вопрос журналиста.

Европейская реакция на заявления российского лидера, впрочем, показательна. Ведь наше вооружение – щит от внешних угроз. Пробить который западные русофобы не в состоянии. А потому продолжают втыкать - словно иголки - очередные санкции. ЕС готовится вновь ужесточить визовый режим для россиян, запретив выдавать им многократные шенгенские визы.