Собянин: Дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками

В Москве дома, построенные по программе реновации, экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, в новых зданиях расходуется меньше энергии на квадратный метр, так как в них установлены индивидуальные тепловые пункты с автоматическим управлением и учётом потребления.

При этом всё оборудование полностью производится в России. Также жильцы могут сами регулировать отопительные приборы и выбирать комфортную температуру. А современные технологии позволили значительно снизить теплопотери в домах. Кроме того, в подъездах и во дворах установлены энергосберегающие лампы с датчиками движения.