Убивший более 100 человек тайфун "Калмаэги" движется в сторону Вьетнама

На Филиппинах до 114 выросло число погибших в результате мощного тайфуна. Проливные дожди, вызванные циклоном, спровоцировали масштабные наводнения. Есть пропавшие без вести. Более 500 тысяч человек эвакуировались из опасных районов. Сейчас ураган движется в сторону Вьетнама. Там уже готовятся к удару стихии.

В центральной провинции Филиппин Себу разрушены целые кварталы. Количество погибших возросло до 114, 127 человек пропали без вести, десятки пострадали. Многие остались без жилья. Потеряв все, люди среди обломков пытаются спасти хоть что-то из имущества.

Тайфун "Калмаэги" обрушился на Филиппины во вторник. Порывы ветра достигали 180 километров в час. Мощные ливни привели к масштабному наводнению. Потоки воды уносили автомобили и хижины, люди в ожидании помощи забирались на крыши. Несколько сотен тысяч филиппинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Накануне, покинув Филиппины, "Калмаэги" ушел в Южно-Китайское море, вызвав сильные дожди на острове Хайнань. Реки вышли из берегов, многие территории оказались затопленными - жителей эвакуировали на резиновых лодках. Сейчас тайфун направляется к центру Вьетнама.

Там уже отменили и перенесли более 50 авиарейсов. Во многих районах ожидают ливни. По прогнозам метеорологов, основной удар стихии не затронет популярные среди россиян курорты, в частности, Нячанг. Поэтому массовую эвакуацию объявлять здесь не стали, однако туристам некоторых гостиниц на островах всё же предложили переселиться на материк.