Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Влада Балакина

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 8-летнего Влада Балакина. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Влад перенёс высокодозную химиотерапию, но после ремиссии случился рецидив. Чтобы победить болезнь, требуется срочная трансплантация костного мозга. А для успешной пересадки нужны специальные сопроводительные препараты. И благодаря вам у семьи есть деньги. С вашей помощью удалось собрать более 4-х миллионов рублей.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

