В Канске школьница перевела "блогеру" более полумиллиона рублей

В Красноярском крае 10-летняя школьница перевела злоумышленникам свыше 500 тысяч рублей.

Инцидент произошел в Канске. Как удалось выяснить полиции, девочка думала, что общается с популярным игровым блогером. Ей написали, то она якобы выиграла 20 тысяч рублей, а чтобы их получить, нужно выполнить несколько заданий.

Под влиянием аферистов девочка перевела деньги с карты матери – более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в полиции.

Ранее стало известно, то мошенники начали использовать искусственный интеллект для обмана. ИИ помогает преступникам составить психологический портрет жертвы и даёт подробные инструкции для ведения разговора.