МВД разоблачило план СБУ посещать суд по убийству генерала Кириллова ради новых терактов

Люди, не согласные с проведением специальной военной операции, при поддержке Службы безопасности Украины (СБУ) планировали посещать судебные заседания по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Как уточняется в письме Министерства внутренних дел России, адресованном Второму западному окружному военному суду, указанные лица намеревались присутствовать на заседаниях, чтобы передавать получаемую информацию киевским кураторам. Эти сведения могли быть применены в подготовке новых террористических актов.

Также злоумышленники, спонсируемые Киевом, вынашивали планы негативного освещения судебного процесса на подконтрольных интернет-ресурсах. Кроме того, они собирались распространять призывы к совершению преступлений в отношении состава суда, цитирует письмо ТАСС.

Ранее Федеральная служба безопасности России задержала в Ставропольском крае агента украинских спецслужб. Мужчина намеревался устроить взрыв на объекте транспортной инфраструктуры. За это ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Российские власти предпринимают шаги по ужесточению наказания за диверсионные преступления — соответствующий законопроект направлен на защиту интересов России и повышение ее безопасности. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что соответствующие поправки авторства 419 депутатов уже внесены на рассмотрение нижней палаты парламента.