Эксперимент с единым пособием на ребенка проведут в России

В 2026 году в России пройдет эксперимент, который может изменить круг получателей единого пособия на ребенка. Произойдет это за счет оценки объемов поступления денег на банковские счета и депозиты семьи.

Проведение эксперимента предусмотрено законопроектом, который внесен в Госдуму кабмином наряду с пакетом инициатив по бюджету. Ожидается, что эксперимент проведут в Подмосковье, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Как уточняют "Ведомости", в рамках эксперимента Социальный фонд будет запрашивать у Федеральной налоговой службы и банков данные о счетах и депозитах членов семьи, которая подала заявление на оформление единого пособия. Интерес для Соцфонда будут представлять и операции по этим счетам и депозитам.

Если сумма поступивших денег на банковские счета и депозиты всех членов семьи за последний год вдвое превысит их официальный годовой доход, в назначении и выплате единого пособия будет отказано. Заявление на пособие отклонят и в том случае, если поступившие на счета средства будут равны удвоенному совокупному доходу семьи.

Ранее российский лидер Владимир Путин распорядился усовершенствовать механизм назначения единого пособия на детей и беременных. Президент призвал предусмотреть возможность назначения детского пособия семье, если ее среднедушевой доход несущественно превышает размер прожиточного минимума на душу населения, установленный в регионе проживания.

В мае руководитель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал, что ежегодно единое пособие для семей с детьми в нашей стране получают более 10 миллионов человек. На эти выплаты в бюджете предусмотрено 2,3 триллиона рублей. Меры поддержки семей с детьми реализуются в рамках национальных проектов "Демография" и "Семья".