Известный ведущий высказался о драме Юрия Николаева: "Почему не было своих детей?"

Юрий Николаев была женат на своей супруге Элеоноре с 1975. Вместе они были вплоть до его смерти. Прославленного телеведущего не стало 4 ноября. Ему было 76 лет. Не секрет, что на протяжении долгого времени шоумен боролся с онкологическим заболеванием.

За все эти годы Юрий Николаев так и не стал отцом. О главной драме в его жизни высказался коллега Владимир Березин. "Почему у Юрия Александровича не было своих детей? Наверное, так было угодно Богу. Если же выразиться красиво, то, возможно, Господь распорядился именно так, чтобы он мог заботиться о многих талантливых детях — участниках его проекта „Утренняя звезда“. Если бы у него были свои дети, возможно, его сердце не было бы настолько открыто для чужих. А так, он переносил всю свою нежность и искреннюю заботу на тех, кто был рядом. И они отвечали ему взаимностью, они были достойны его любви", - поделился своей точкой зрения Владимир Березин.

Шоумен назвал Юрия Николаева своим учителем, передает aif.ru. Напомним, что прославленного телеведущего похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище. Гражданская панихида начнется в 13:00.

Напомним, Юрий Николаев пришел на телевидение в 1973 году. Долгие годы он был ведущим одной из самых популярных музыкальных программ на ТВ — "Утренняя почта". Кроме того, он вел "Голубой огонек", "Спокойной ночи, малыши!", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". Николаев удостоен звания народного артиста России.