Живущая в Одессе сестра Регины Тодоренко начала продавать свои интимные фото

Двоюродная сестра популярной ведущей Регины Тодоренко Анна Ковляшенко сейчас работает с агентом и активно продает фотографии в стиле ню. За десять снимков она получает от 700 до 900 долларов. Сама Анна уверяет, что таким образом просто пытается "справиться с нервозностью", уточняет SHOT.

Несколько лет назад у родственницы Регины Тодоренко была алкогольная зависимость на фоне разрыва отношений с молодым человеком. Кстати, после начала российской спецоперации Ковляшенко удалила все публикации с именитой двоюродной сестрой, хотя раньше выкладывала фотографии и видео из их совместных путешествий. Кроме того, она перестала вести соцсети на русском языке, отныне публикуя посты лишь на украинском языке.

В настоящее время Анна Ковляшенко живет в Одессе. Отметим, что в этом же городе родилась и Регина Тодоренко. По некоторым данным, там до сих пор живут ее родители.

В последние годы Регина активно развивает карьеру в России. Причем на работу она вышла буквально через месяц после рождения третьего ребенка. Напомним, что 25 сентября у телеведущей и ее мужа, певца Влада Топалова, появился еще один сын.