ФСБ пресекла оборот подпольных сигарет на полмиллиарда рублей

Сотрудники ФСБ, СК и МВД пресекли нелегальный оборот сигарет на 560 миллиона рублей в трех регионах - в Калужской, Воронежской и Тверской областях.

Силовики накрыли предприятие, которое занималось систематическим производством сигарет без уплаты акцизов в бюджет. На месте были обнаружены и изъяты примерно пять миллионов пачек немаркированных сигарет, а также не менее 500 тысяч поддельных акцизных марок, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Оборот подпольщиков достигал 560 миллионов рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Кроме того, учредитель и гендиректор компании уклонились от уплаты налогов в особо крупном размере.

Возбуждены уголовные дела по фактам хранения табачной продукции без маркировки, покушения на сбыт поддельных акцизных марок, уклонения от уплаты налогов и создания организованного преступного сообщества. Всем задержанным предъявили обвинения.