Члены Североатлантического альянса должны готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. С таким призывом выступил в четверг, 6 ноября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По утверждению политика, Россия "останется дестабилизирующей силой в Европе и мире", которая готовится к продолжительному противостоянию с западными государствами.

Рютте заявил, что "мы не можем быть наивными" и "тоже должны быть готовы", сообщает РИА Новости.

Ранее бельгийский министр обороны Тео Франкен заявил, что его государство подумывает активировать статью 4 Договора о НАТО — она подразумевает проведение консультаций между государствами — членами Североатлантического альянса из-за "неопознанных дронов" над Европой.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что члены Североатлантического альянса в Европе продолжают активную подготовку к войне с Россией. В частности, запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейской "оборонки". Также продолжается "зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы".