Гидрометцентр призвал автомобилистов срочно сменить летнюю резину на зимнюю

Автомобилистам однозначно пора менять летние шины на зимние на неделе, которая начнется в понедельник, 10 ноября. С таким призывом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил метеоролог в комментарии ТАСС, срочно "переобуть" автомобили требуется из-за прогнозируемого сильного понижения температуры и осадков: со следующей недели в столичном регионе возможны небольшой снег и дожди.

В итоге со следующего вторника, 11 ноября, в Москве автомобилистам "будет сложно перемещаться на летней резине". К тому времени столбики термометров упадут по сравнению с нынешними значениями сразу на восемь градусов, поэтому возникнет ощущение: "Ух, какая зима наступила!"

В Москве и Подмосковье пока условий для полноценного снегопада нет "абсолютно точно", хотя снег покрывает уже 75-80% территории России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Роман Вильфанд напомнил, что менять летнюю резину на зимнюю необходимо при устойчивом снижении среднесуточной температуры воздуха ниже пяти-семи градусов. В столичном регионе это происходит примерно после 20 октября, но важно следить за прогнозами метеорологов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая зима — устойчивый переход среднесуточных температур в отрицательный диапазон — наступит в Москве во второй половине ноября. Ожидается, что устойчивый снежный покров сформируется к началу декабря.