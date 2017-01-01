Покусавшая полицейского блогер получила три года колонии

Суд в Иркутске к 2 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за оскорбление и применение насилия к представителю власти.

Установлено, что в ночь на 26 мая инспекторы ДПС остановили автомобиль 35-летней Марии Махмутовой для проверки документов. Весь разговор блогер сняла на видео, а затем выложила в Сеть с оскорбительными комментариями в адрес сотрудников правоохранительной системы.

После публикации ролика полицейские попытались доставить ее в отдел для разъяснительной беседы. В ответ женщина накинулась на полицейского и дважды укусила его за руки. После этого Махмутову доставили в Следственный комитет, где она заявила, что ей не за что извиняться.

Это уже не первый случай, когда Махмутова привлекается к ответственности за свое поведение. в июле 2025 года ее признали виновной в дискредитации вооруженных сил России. Суд назначил ей штраф в размере 45 тысяч рублей. А в 2017 году ее привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.