В Госдуме предупредили о кампании Запада против участников СВО на предстоящих выборах

Недружественный Запад строит планы вмешательства в выборы депутатов Государственной думы России, которые запланированы на 2026 год. Об этом рассказал в четверг, 6 ноября, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам парламентария, профильная комиссия обнаружила, что "к традиционным акциям по дискредитации избирательных списков "Единой России" недавно добавилась новая инициатива: планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО".

Воплощать этот план в жизнь должны будут иностранные агенты — об этом договорились участники Брюссельской конференции, в числе которых значатся релоканты, экстремисты, представители террористических организаций, депутаты Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Приоритетным направлением своей подрывной работы они обозначали дискредитацию российских военных, которые принимают активное участие в политической и общественной жизни России, цитируют Пискарева "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что участники специальной военной операции на Украине перенесли тяжелейшие испытания, не щадя себя, поэтому именно они должны сформировать основу российского государства. Глава государства пообещал "настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди, как вы, получали шанс на то, чтобы проявить себя на гражданке".

Также российский лидер на съезде "Единой России" призывал шире вовлекать участников СВО в партийные проекты и отметил активное участие депутатов разных уровней в спецоперации — это мужественный и смелый шаг, достойный всяческого уважения.