Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте пренебрежительно высказался о публичных выступлениях президента России Владимира Путина.

После оперативного совещания российского лидера с Совбезом, на котором обсуждалась тема ядерных испытаний, Рютте поспешил заверить, что "давно перестал реагировать на встречи, которые организует Владимир Путин".

Генсек НАТО съязвил, что Владимиру Путину "платят как президенту России, поэтому он их (встречи и выступления) и организует" (цитаты по "Известиям").

Марк Рютте и ранее позволял себе недипломатичные высказывания о России и представителях российской власти. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поставил генсека НАТО на место после его высказываний о помощнике президента России Владимире Мединском, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Стамбуле по мирному урегулированию конфликта с Украиной.

Генсека НАТО уличали и в некомпетентности — нидерландский политик не владеет информацией о реальном положении дел в российской армии и навыках российских военных. Песков подчеркивал, что подобный непрофессионализм — это "неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей" нашего времени.