В Москве проходит международный медиафорум "Правда против неофашизма"

Информационное противодействие западной пропаганде обсуждают сегодня в Москве на международном медиафоруме "Правда против неофашизма".

Спикеры отмечают: развитие технических средств даёт широкие возможности для просвещения общества. Однако все новации в этой сфере крупный капитал и его правительства используют в корыстных интересах. Их цель - навязать населению потребительские установки, сформировать ложные ценности и отвлечь граждан от острых социальных проблем.

"В этих условиях перед левыми силами, народными патриотами стоит задача исключительной важности: научиться эффективно противодействовать пропагандистской агрессии буржуазных СМИ. Это необходимо, чтобы стоять на защите исторической правды и бороться с грязными фальсификациями и ложью. Чтобы противостоять спецоперациям церэушной пропаганды и разоблачать её изощрённые фейки", - отметил Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме.