В Москве продолжается строительство надземных и подземных переходов

На севере Москвы проводится благоустройство пешеходных зон. В районе Дмитровского шоссе возводится надземный переход, который обеспечит жителям ближайших районов быстрый проход к Московскому первому диаметру. Также проектируется подземный переход у Московского центрального кольца "Лихоборы". Как изменится пассажиропоток на севере столицы?

На пересечении Коровинского шоссе, улицы Талдомская и 800-летия Москвы большая стройка. Возводится надземный пешеходный переход. И скоро безопасность жителей на севере столицы будет в прямом смысле на высоте.

"По состоянию на сегодняшний день, окончена сборка пролёта металлического строения над Дмитровским шоссе, ведутся работы по антикоррозионной защите соединений. Как только закончим защиту, в ближайшее время планируем вот эту ферму смонтировать над Дмитровским шоссе уже между опорой номер один и номер два", - рассказал Пётр Антонов, главный специалист АО "Дороги и мосты" Нацпроектстрой.

Двухсотметровый надземный переход будет иметь два пролёта – над Дмитровском шоссе и над МЦД-1. Основная сложность возведения связана с частью железной дороги. Чтобы не останавливать движение, строители пользуются интервальными окнами, когда поезда не движутся, в том числе и ночью.

До ближайшего перехода примерно 500 метров, причем в обе стороны. По протоптанным дорожкам видно маршруты пешеходов смельчаков, которые, чтобы сэкономить свое время, готовы рискнуть.

Будущий переход не только создаст безопасность для жителей нескольких районов, но и разгрузит дорожный каркас. Строительство объекта планируют завершить в следующем году.

На севере столицы в разгаре проектирование еще одного перехода, но уже подземного. Сооружение планируется возвести рядом с городским вокзалом "Лихоборы". Переход под путями Московского центрального кольца обеспечит доступ от жилых домов со стороны Большой Академической улицы и Дмитровского шоссе к станции третьего Московского центрального диаметра.

"Подземный пешеходный переход напрямую свяжет улицу Линии Октябрьской железной дороги и Проектируемый проезд номер 1047 в районе электродепо "Лихоборы". Улучшится сообщение между районами Западное Дегунино и Тимирязевский, а также жители смогут экономить время на пути к станции МЦК", - сообщил Кирилл Козлов, специалист транспортно-инженерного центра института Генплана Москвы.

Протяженность сооружения составит 90 метров, оно будет оснащено лестничными пролетами и лифтами. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в 2026-2028 году планируется сдать в эксплуатацию еще 58 пешеходных переходов.