В Москве обсудили вопросы реабилитации маломобильных горожан

Инновации для реабилитации маломобильных горожан обсуждали сегодня на межрегиональной конференции в Москве.

Омбудсмены из почти 25 регионов страны рассказали о наиболее интересных и эффективных программах из собственной практики. Речь шла о современных возможностях для протезирования зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

Уделили внимание и социально-правовым проектам, которые поддерживают людей с ограничениями по здоровью. Иными словами, речь идёт о целой экосистеме, где комфортно каждому.

"Социальная экосистема - это стратегия оказания помощи людям в трудной жизненной ситуации и реализации системного подхода с учётом разных особенностей, это взаимодействие всех экосистем в интересах человека - в данном случае, в интересах человека с инвалидностью", - отметила Татьяна Потяева уполномоченный по правам человека в городе Москве.