Московский планетарий представил уникальный спектакль "Коперник"

Мультимедийный. Полнокупольный. Иммерсивный. Первый подобный спектакль в России. Не каждый режиссёр решится ставить на такой необычной сцене. Но творческая команда "Эскизы в пространстве" уже выпускала премьеры на пароходе, в лесу, на воде. И теперь вот - практически в космосе. Решили - это настоящий вызов.

В таком уникальном пространстве заново пришлось придумывать и существование артистов, и правила игры со зрителем.

"Этот спектакль можно посмотреть только в этом планетарии Московском, он специально создан. То есть его не перенести на любую другую сцену театра. Всё создано под архитектуру этого зала, весь контент создавался под этот купол. Это взаимодействие артиста с видео-артом, проекцией, музыкой, и это все единый коллаж, который дает мощное эмоциональное переживание", - пояснил Дмитрий Максименков, режиссёр спектакля "Коперник".

Это ещё и спектакль - возвращение. Московский планетарий таким образом возрождает "Научный звёздный театр", который появился здесь ещё в 1937 году. Тогда, в конце тридцатых, в нем вышла целая трилогия - о Галилее, Джордано Бруно и Копернике.

"Современный язык все-таки отличается. И когда мы решились на постановку спектакля "Коперник", мы подумали о том, чтобы рассказать её немножечко другими словами, доступными, понятными современному зрителю. Да, и была написана специально пьеса. И мы её поставили", - рассказала Фаина Рублёва, научный директор Московского Планетария.

Но и тогда, и сейчас это история об астрономе, изменившем мир. Его революционное открытие - учение о гелиоцентрической системе. Коперник первым научно доказал, что Земля вращается вокруг Солнца. И именно оно - центр нашей Вселенной.

Впрочем, Николай Коперник был не только гениальным астрономом. Он и медик, и инженер-механик, и экономист. Жанр спектакля определить сложно. Это симбиоз театра, астрономии, мультимедийных технологий. И участвуют в нём не только драматические актеры. Но и цирковые.

"Сценография спектакля необычна. Она включает в себя цирковой реквизит - это колёса Сира, это гравилёт. И наши артисты буквально отрываются от земли и парят в воздухе, создавая движение небесных сфер", - отметила Ирина Мельникова, продюсер "Научного звёздного театра".

И даже смотреть эту необычную постановку удобнее вовсе не из первых рядов партера, как в театре, а из последних. У планетария в дальнейших планах - выпустить, конечно же, всю трилогию: спектакли - посвящения Джордано Бруно и Галилею.