Собянин сообщил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей

В Москве за последний год количество детей, которые получили высокотехнологичное лечение в городских больницах, выросло почти вдвое.

Как в столице развивается медицина для юных пациентов, рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин. Так, врачи используют множество уникальных разработок - от инновационных генно-инженерных и клеточных препаратов до малоинвазивных хирургических вмешательств. Это позволяет успешно лечить даже самые тяжёлые болезни.

Кроме того, власти модернизируют стационары, оснащают их современным оборудованием, внедряют эффективные цифровые сервисы.