Российские войска за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ, пытавшихся деблокировать окруженных украинских формирований в Харьковской области.

Попытка ВСУ вырваться из окружения была сорвана, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Наши штурмовые отряды продолжают уничтожение окруженной группировки противника в районе Купянска. В районе населенного пункта Петровка пресечен прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военнослужащие взяли под контроль более 70% территории Волчанска в Харьковской области.