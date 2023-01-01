Звезда "Букиных" Дарья Сагалова впервые рассказала об уходе: "Это уже не моя история"

Дарья Сагалова стала известна после выхода на экраны комедийного сериала "Счастливы вместе", в котором сыграла роль недалекой блондинки Светки Букиной. Многосерийный фильм получил феноменальную популярность. В 2023 году вышло продолжение сериала, которое, впрочем, уже носило название "Букины". В нем приняли участие прежние актеры, в том числе и Дарья Сагалова.

Вот только во втором сезоне полюбившегося сериала многочисленные поклонники не обнаружили киношную дочку Виктора Логинова и Натальи Бочкаревой. В новом интервью Дарья Сагалова впервые рассказала, почему приняла решение уйти из проекта. Она призналась, что такой шаг дался ей тяжело.

"Я его долго "перебаливала" и даже была какое-то время в депрессии… Потому что впервые на своем опыте прочувствовала значение выражения "уходить, любя". Ведь именно так я и покинула проект "Букины" — с огромной любовью к команде, сериалу и своей роли в нем", - отметила Сагалова.

Актриса отметила, что "это уже не моя история". Дарья призналась, что является не самой удобной актрисой, потому что на все у нее есть свое мнение, она совсем не покладистая и не послушная. Однако, подчеркнула звезда "Букиных", сейчас у нее есть возможность выбирать, где участвовать, а какие предложения отвергать, передает lady.mail.ru.

"Мне, конечно, хотелось бы еще сниматься. Но сниматься не ради того, чтобы сниматься, а в хороших, интересных проектах. Но пока жизнь так складывается, что в фильмы и сериалы, которые мне нравятся, меня не зовут. А куда зовут, я идти не хочу. Но: поживем — увидим, как будет дальше", - заключила Дарья.

В настоящее время Сагалова занята своим театром танца. Кроме того, вместе с любимым супругом она воспитывает трех дочерей.