Члены Североатлантического альянса потребовали от киевского режима организовать крупную диверсию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза. Вину за эту аварию, по замыслу Запада, Украина должна возложить на Россию. Об этом рассказали в четверг, 6 ноября, в российской Службе внешней разведки (СВР).

Как пояснили в спецслужбе, НАТО требует от Киева "срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе". Сделать это предлагается посредством диверсии на ЗАЭС с возможным расплавлением ядерных реакторов.

В области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы, но авторов плана не волнуют потенциальные жертвы.

Представитель директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подчеркнула, что все риски для ядерного объекта исходят исключительно от обстрелов со стороны украинских националистов. Тем не менее, станция остается под надежным контролем, а ее сотрудники прикладывают все усилия для безопасной эксплуатации, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщали, что Москве удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины для восстановления штатного внешнего электропитания ЗАЭС. Без таких гарантий от киевского режима проведение восстановительных работ на станции было бы невозможно.