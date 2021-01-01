Отсутствие благодарности Киева по отношению к польскому народу — это по-прежнему важный вопрос. Такое заявление сделал президент Польши Кароль Навроцкий.

Политик напомнил, что Варшава не только оказывает масштабную помощь киевскому режиму, но и демонстрирует "наличие четкой позиции относительно того, кого мы поддерживаем в этом конфликте".

Однако это, по словам Навроцкого, не снимает с него обязанности "требовать решения польских вопросов на международной арене в отношениях с Украиной". Речь идет не только о неблагодарности, которую проявляет киевский режим. Политик напомнил также про "нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу", сообщает Polityka.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев позлорадничал из-за обострения отношений между Украиной и Польшей. Российский политик отметил, что конфликт между "клиническими русофобами" — это хорошо. Медведев предложил дождаться, "когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?", тем более что "дальше исход один".

При этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала Польшу одной из виновниц того, что Россия начала специальную военную операцию. Политик заявила, что Варшава, а также прибалтийские государства саботировали в 2021 году попытку решения украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией.