В Ленобласти нашли самолет героя СССР Василия Гречишникова

Повсюду земля буквально нашпигована металлом. Но 84 года болота на границе Ленинградской и Новгородской областей хранили тайну времен Великой Отечественной. Поисковики знали - это советский самолет. Но чей? Разгадку уже назвали сенсацией.

Четверть века спустя поисковики вернулись. Думали, это Пе-2, а оказалось дальний бомбардировщик ДБ-3Ф.

"Он заходил с той области, скорее всего, цепляя деревья, рассыпаясь, потому что вот тут прям шлейф осколков, фрагменты от самолета. И вот с правым креном он упал полностью сюда", - рассказал Станислав Индиенко, командир поискового отряда "Волховский фронт".

Просека, которую 84 года назад пробил в лесу пикирующий бомбардировщик, уже практически незаметна. На месте падения самолета выросли другие деревья. От большой машины, размах крыльев которой 15 метров, почти ничего не осталось. Большие обломки растащили охотники на металлолом, но вот лестницы командира - а под корнями упавшего дерева нашли шасси - спасли. Увезли в местный краеведческий музей.

Из глубокой воронки подняли останки трех бойцов. Их личные вещи. Летные очки, обугленный ремень и посеченную осколками перчатку. На дне воронки нашли и фрагменты обшивки, которые, как пазлы, стали частью разгадки.

Параллельно искали документы. Но сомнений уже не осталось. Это экипаж героя Советского Союза Василия Гречишникова - легендарного летчика Балтийского флота.

"Что уникально, ровно день в день, то есть в день гибели экипажа 84 года назад, в Центральном военно-морском архиве этот документ был обнаружен. И в этом документе четко написано - самолет ДБ-3Ф сбит 24 октября 1941 года, номер 391106, тот, который мы здесь нашли. Экипаж Гречишников, Власов, Семенков, Бураков", - отметил Евгений Халамов, начальник отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества ГБУ ЛО "Центр патриотического воспитания", член поискового отряда "Небо Ленинграда".

Звание героя Василий Гречишников получил за дерзкую операцию, которую советское командование доверило именно воздушным силам Балтийского флота.

Бомбить Берлин в августе 41-го была направлена особая ударная группа. И в первом же вылете участвовал экипаж Гречишникова. В обстановке строжайшей секретности. Появление наших самолетов стало для нацистов полной неожиданностью - были сброшены фугасные бомбы. Ущерб небольшой, но противник деморализован. И стало понятно: блицкрига не будет.

В октябре 1941 года экипаж Гречишникова защищал подступы к Ленинграду. Немецкая колонна стремилась занять Будогощь, а там и Тихвин. Погода была нелетной: метель. Самолет попал под огонь противника. Командир направил подбитую машину на фашистские танки. Долгие годы считали, что экипаж погиб недалеко, в селе Грузино Новгородской области. В память о летчиках там был установлен обелиск. В честь Гречишникова назвали улицу. И вот теперь известны все детали последнего героического полета.