Песков предложил НАТО прислушаться к словам Путина

Североатлантическому альянсу следовало бы прислушаться к словам российского лидера Владимир Путина, чтобы понять позицию России. На это указал в четверг, 6 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, проблема НАТО в том и состоит, что "с одной стороны, они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают".

При этом на Западе заявления президента России интерпретируют в русле антироссийской милитаристской истерики и не гнушаются передергиванием, отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Что касается поручения Владимира Путина изучить возможность проведения ядерных испытаний с учетом риторики западных государств, официальной реакции из Вашингтона по этому поводу пока не было, цитирует Дмитрия Пескова "Интерфакс".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вместо конструктивного ответа на предупреждение из Москвы язвительно отметил, что Владимиру Путину "платят как президенту России", поэтому российский лидер и проводит публичные встречи с заявлениями.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет. Однако если ДВЗЯИ будет нарушен другими странами, они наткнутся на адекватные ответные действия.