Кремль высказался об умении европейцев строить стены

Европейцы не забыли, как строить стены. Так отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на публикации о возможном ужесточении правил выдачи шенгенских виз россиянам.

Официальный представитель Кремля напомнил, что это не первый шаг Европы в данном направлении: российские дипломаты уже ограничены в передвижениях по Шенгенской зоне.

Вполне вероятно, что будут вводиться и дальнейшие ограничения, затрагивающие граждан России, цитирует Дмитрия Пескова РБК.

Ранее пресс-секретарь российского лидера отмечал, что до сих пор Москва не получала никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу — со стороны европейских лидеров пока не прослеживается желание организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб заявил, что восстановление отношений между Россией и Европой вполне возможно после урегулирования конфликта на Украине, однако их характер уже не будет прежним.