Певица Лолита Милявская: "Если бы жила на пенсию, то мне бы пришлось продать квартиру"

Певица Лолита Милявская считается одним из корифеев отечественной эстрады. На сцене она уже 42 года. Однако уходить на пенсию популярная исполнительница не торопится. Она не скрывает, что работает не только потому, что ей это нравится, но и ради комфорта близких: матери и дочери Евы.

"Я работающий и хорошо зарабатывающий пенсионер. Пока я себя не ограничиваю, и мне важно, чтобы ни в чем не ограничивались мои близкие", - подчеркнула певица.

При этом Лолита получает пенсию. Она считает ее размер неадекватной трудовому стажу, однако бороться за увеличение не собирается. "У меня 27 тысяч и 800 с чем-то рублей, потому что это надбавка Москвы. А пенсия без надбавки — это около 13-14 тысяч рублей. Такие льготы не даются даже жителям Московской области", - отметила артистка.

Впрочем, Милявская не отрицает, что сейчас работает не так активно, как когда ей было 20 или 40 лет. "Я давно сказала, что если бы жила на пенсию, то мне бы пришлось продать квартиру, как-то экономно распоряжаться деньгами. Но я вкалываю, потому что люблю свою работу... Но пока я работающий пенсионер, и моя семья не ограничена ни в еде, ни в медицинском обслуживании, ни в других потребностях. Моя пенсия не соответствует тем налогам, которые я платила и плачу", - сообщила Лолита Teleprogramma.org.