Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Овны
Близость и доверие в отношениях становятся важными. Хороший момент поговорить о том, что обычно держите при себе: Венера поможет найти правильные слова.
Тельцы
В личной жизни закручиваются лихие сюжеты! Венера в Скорпионе доводит глубину чувств до пика: ожидайте страстных признаний или серьезных разговоров.
Близнецы
Рутина становится приятнее: вам захочется навести порядок в делах, улучшить рабочее место или заняться здоровьем. Попробуйте что-то новое в заботе о себе.
Раки
Творческая энергия бьет ключом! Отличное время для хобби, шопинга, экспериментов с внешностью и гардеробом: у вас будет понимание, что вам точно подходит.
Львы
Домашний уют становится приоритетом. Захочется обустроить квартиру, купить красивые вещи для дома или просто проводить с семьей гораздо больше времени.
Девы
Венера делает представителей этого знака красноречивыми и обаятельными. Хорошее время для переговоров, подписания договоров или восстановления связей с теми, кого давно не видели.
Весы
Венера покинула ваш знак, но оставила подарок – удачу в деньгах. Следующие три недели благоприятны для поиска подработки, новых клиентов, роста продаж.
Скорпионы
Венера теперь в вашем знаке! Обновите гардероб, смените прическу, балуйте себя – ваш магнетизм будет невероятно сильным. Только не увлекайтесь местью бывшим!
Стрельцы
Венера уходит в тень вашего гороскопа: время побыть наедине с собой, разобраться в чувствах, отдохнуть от социума. Тайные романы сейчас вероятнее публичных.
Козероги
Дружба и социальная жизнь расцветают: вас будут приглашать на мероприятия, появятся новые интересные знакомства. Возможен роман, который начнется с дружбы.
Водолеи
Карьера и имидж – ваши темы ноября. Отличное время для продвижения личного бренда, знакомств с влиятельными людьми или смены работы на более престижную.
Рыбы
Учеба и путешествия становятся источником радости: вам захочется записаться на курс или отправиться в гости. Возможно романтическое знакомство в поездке.