Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Близость и доверие в отношениях становятся важными. Хороший момент поговорить о том, что обычно держите при себе: Венера поможет найти правильные слова.

Тельцы

В личной жизни закручиваются лихие сюжеты! Венера в Скорпионе доводит глубину чувств до пика: ожидайте страстных признаний или серьезных разговоров.

Близнецы

Рутина становится приятнее: вам захочется навести порядок в делах, улучшить рабочее место или заняться здоровьем. Попробуйте что-то новое в заботе о себе.

Раки

Творческая энергия бьет ключом! Отличное время для хобби, шопинга, экспериментов с внешностью и гардеробом: у вас будет понимание, что вам точно подходит.

Львы

Домашний уют становится приоритетом. Захочется обустроить квартиру, купить красивые вещи для дома или просто проводить с семьей гораздо больше времени.

Девы

Венера делает представителей этого знака красноречивыми и обаятельными. Хорошее время для переговоров, подписания договоров или восстановления связей с теми, кого давно не видели.

Весы

Венера покинула ваш знак, но оставила подарок – удачу в деньгах. Следующие три недели благоприятны для поиска подработки, новых клиентов, роста продаж.

Скорпионы

Венера теперь в вашем знаке! Обновите гардероб, смените прическу, балуйте себя – ваш магнетизм будет невероятно сильным. Только не увлекайтесь местью бывшим!

Стрельцы

Венера уходит в тень вашего гороскопа: время побыть наедине с собой, разобраться в чувствах, отдохнуть от социума. Тайные романы сейчас вероятнее публичных.

Козероги

Дружба и социальная жизнь расцветают: вас будут приглашать на мероприятия, появятся новые интересные знакомства. Возможен роман, который начнется с дружбы.

Водолеи

Карьера и имидж – ваши темы ноября. Отличное время для продвижения личного бренда, знакомств с влиятельными людьми или смены работы на более престижную.

Рыбы

Учеба и путешествия становятся источником радости: вам захочется записаться на курс или отправиться в гости. Возможно романтическое знакомство в поездке.