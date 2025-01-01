Грандиозный скандал на конкурсе "Мисс Вселенная": красавицы встали и ушли

В этом году смотр самых красивых девушек мира проходит в Таиланде. Накануне, 5 ноября, состоялось приветственное мероприятие 74-го Международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2025".

Обычно подобные конкурсы проходят гладко, без сучка и задоринки, а если и происходит шумиха, то уже в финале. Но не в этот раз. Не успел конкурс начать свою работу, как разразился грандиозный скандал.

Исполнительный директор Нават Итсарагрисила публично отчитал девушку, представляющую Мексику, и ее представителей за то, что она не выставила спонсорский пост про Таиланд, назвал делегацию "тупыми", попросил охрану удалить ее из зала и пригрозил миграционной полицией.

Однако мексиканка Фатима Бош молчать не стала и указала оппоненту на его неуважительное поведение. "Мы живем в XXI веке. Я не кукла, которая только красится, переодевается и меняет прическу. Я буду голосом женщин, которые борются за свои права", - заявила горячая латиноамериканка. После этого девушка и еще десяток участниц встали и ушли, передает Daily Mail.

Президент смотра "Мисс Вселенная" Рауль Роча Канту поспешила извиниться за всех, сам исполнительный директор так же попросил прощения в TikTok. Отстранять никого не стали. Однако судьба представительницы Мексики пока неизвестна. Финал смотра пройдет в Бангкоке 21 ноября.

Отметим, что Россию на конкурсе представляет Анастасия Венза.