Лукашенко позвал граждан Украины в Беларусь

Республика Беларусь открыта для граждан Украины и готова их принять. Такое заявление сделал в четверг, 6 ноября, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как подчеркнул политик, в Беларуси уже живут и трудятся переселенцы с Украины: "Для нас украинцы — это благо. Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке".

Лукашенко выразил готовность помочь украинцам, поскольку "беда пришла в дом нашего соседа". Президент Беларуси заверил, что приезжающим с Украины людям окажут всю необходимую помощь: "Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения" (цитаты по БелТА).

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что по завершении боевых действий Москва и Минск будут заниматься восстановлением украинской экономики – у западных стран нет заинтересованности в этом. Президент Беларуси выразил убежденность в том, что "украинцы придут к нам за помощью", когда закончится конфликт.

На Украине находятся здравомыслящие политики, которые призывают к скорейшим мирным переговорам с Россией. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук подчеркнул, что сохранение украинских жизней и сохранение Украины – это главное. Украинский парламентарий указал на необходимость вернуться к дипломатии, поскольку только "после этого мы сможем снова восстанавливаться во всех сферах".