Россиянам объяснили, что делать в случае блокировки банковского счета

Россияне периодически сталкиваются с блокировкой банковских счетов, причем далеко не всегда от этого страдают преступники. Начальник Управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, почему кредитно-финансовые организации блокируют счета граждан, а также объяснил, что предпринимать в такой ситуации.

Как отметил эксперт в интервью kp.ru, банки используют различные системы для выявления подозрительной активности клиентов. Если операции по счету вызывают сомнения и кажутся нетипичными, банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента пояснить характер проводимых операций.

Обычно достаточно лично прийти в ближайший банковский офис. Если человек действительно не совершал нарушений законодательства, его счет разблокируют.

При этом определенной суммы, операций с которой могут вызвать подозрения банка и привести к блокировке счета, нет. Мониторинг на предмет мошеннической деятельности идет даже по небольшим операциям, рассказал Курьянов.

Ранее Центробанк подчеркивал, что российские банки обязаны предоставлять своим клиентам полную информацию о том, на основании какого нормативно-правового акта было принято решение о блокировке банковской карты. Регулятор также призвал сообщать гражданам о том, что им необходимо предпринять для защиты своих прав и снятия ограничений.

Национальный совет финансового рынка предложил Банку России дать кредитно-финансовым организациям возможность замораживать денежные средства на счете получателя, если возникает подозрение на мошеннический перевод. Такой механизм подстрахует россиян, страдающих от действий мошенников, ведь преступники стремятся действовать как можно быстрее, пока жертва не опомнится.