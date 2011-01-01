Вот почему Андрей Малахов прячет сына

В 2011 году Андрей Малахов женился на Наталье Шкулевой. Свадебное торжество прошло в Париже, в Версале. На мероприятие были приглашены только самые близкие друзья. Спустя шесть лет пара стала родителями. Наталья родила Андрею сына Александра.

С тех пор Шкулева и Малахов стараются ограждать своего единственного наследника от назойливого внимания общественности и СМИ. В отличие от других детей знаменитостей, Саша ведет закрытый образ жизни. Как выглядит мальчик, толком неизвестно, потому что ни Андрей ни Наталья не показывают его людям.

Почему популярный ведущий прячет сына, он рассказал в интервью Алеко. Малахов объяснил, что желает ребенку спокойного беззаботного детства, а не публичности, которая крайне негативно влияет на детей.

"Мне кажется, что это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди подбегают с просьбами сфотографироваться", - отметил знаменитый шоумен.

Андрей Малахов старается оградить сына от излишнего внимания, которое может плохо сказаться на его неокрепшей психике. К тому же, считает телеведущий, ему бы не хотелось, чтобы Саша был объектом обсуждения в Сети.