Еврокомиссия признала неспособность запретить выдачу шенгенских виз россиянам

Еврокомиссия не уполномочена устанавливать общий для всей Шенгенской зоны запрет на выдачу виз гражданам России. Об этом напомнил в четверг, 6 ноября, официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт.

Как уточнил чиновник, визовые вопросы, включая запрет на выдачу виз, находятся в компетенции отдельных государств — членов Евросоюза. Еврокомиссия может только "принять благоприятные или неблагоприятные правила для определенных виз".

По словам Ламмерта, указанные правила "применяются шенгенскими консультациями всегда с учетом миграционных рисков и рисков безопасности каждой страны", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что европейцы не забыли, как строить стены. Представитель Кремля счел вполне вероятным введение новых визовых ограничений в отношении российских граждан — как это уже сделали в Европе в отношении наших дипломатов.

В октябре российское посольство в Бельгии сообщило, что въезжающих в Шенгенскую зону граждан России могут ожидать задержки на пунктах пропуска. Это связано со сбоями в работе единой европейской Системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES).