Стала известна реакция принца Гарри на ошеломительную выходку Меган Маркл: "Пусть делает, что хочет"

44-летняя Меган Маркл возвращается к актерской карьере, от которой отказалась после свадьбы с принцем Гарри. Герцогиня появится в новом сериале Amazon MGM's "Близкие друзья". Ее партнершами по фильму будут Бри Ларсон и Лили Коллинз.

Супруга принца Гарри уже посетила съемочную площадку в Пасадене, штат Калифорния. "У нее небольшая роль. Она казалась очень расслабленной и счастливой. Она представилась всем и была очень милой и простой в общении", — рассказал источник People.

Младший сын Карла III был ошеломлен выходкой жены. Но Гарри смирился с тем, что Меган ведет свое кулинарное шоу, выставляет его и детей на всеобщее обозрение, а теперь еще и возвращается в кино. Поговаривают, что жена устраивает принцу скандалы, если он не согласен с ее мнением или выбором. Поэтому герцог Сассекский выбрал тактику, которая позволяет ему сохранять мир в семье. Гарри поддерживает Меган.

"Принц Гарри просто хочет, чтобы Меган делала все, что приносит ей радость. Он говорит: "Пусть делает, что хочет. Она заслужила быть счастливой"", — поделился с журналистами один из друзей пары, пожелавший остаться инкогнито.

Напомним, что в начале года Гарри сам рассказывал о том, как относится к начинаниям Маркл, включая ее бренд As Ever и шоу на Netflix "С любовью, Меган". "Я так рад за свою жену и полностью поддерживаю абсолютно все, что она сделала и продолжает делать. Я невероятно горжусь", — произнес тогда сын Карла III.