Турция ослушалась США в вопросе закупки российских С-400

Турция готова пойти на компромисс по поводу российских ракет С-400. Однако полностью отказываться от системы, как того требовал Вашингтон, Анкара не намерена. При этом турецкие власти могли бы согласиться на создание технического совместного военного механизма для контроля за С-400, сообщили источники агентства Bloomberg.

Вашингтон и Анкара вели переговоры по поводу российских комплексов С-400 в октябре. Американская сторона настаивала на варианте признания ракетных комплексов неработоспособными.

Заявка Турции на создание своего первого отечественного истребителя тормозится из-за потребности в американских двигателях. Ее региональный конкурент – Греция - заказала F-35 у США. В ответ Анкара в прошлом месяце подписала соглашение с Великобританией о покупке 20 истребителей Eurofighter Typhoon. Кроме того, Турция планирует закупить 12 подержанных Typhoon у Катара и 12 - у Омана.